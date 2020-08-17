Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı jandarmaya teslim oldu - ANTALYA

Yurtpınar Mahallesi'nde İsmail Y, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği yeğeni İsmail Y'yi silahla vurarak öldürdü.Zanlının çevredekilere ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.İsmail Y, komşusu Veli Uyan'ı da öldürdükten sonra kaçtı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İsmail Y. kısa süre sonra Aksu Jandarma Komutanlığına teslim oldu.Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR