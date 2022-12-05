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Haberler Gündem 3. Sayfa Yeğenini av tüfeğiyle öldürdü
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İzmir'de tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü

İzmir'de, amca yeğen arasındaki tartışma cinayetle sonlandı. Amcanın tartışma sonrası evinden aldığı av tüfeğiyle vurduğu yeğeni, hastanede hayatını kaybetti

Yeğenini av tüfeğiyle öldürdü
Yeğenini av tüfeğiyle öldürdü
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AA

İzmir'de, amcasının av tüfeğiyle vurduğu kişi yaşamını yitirdi.

Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'nde amca A.G. ile yeğeni Ali Rıza G. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası A.G. evinden aldığı av tüfeğiyle yeğeni Ali Rıza G.'ye ateş edip olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Rıza G., burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI AMCA YAKALANDI

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

*Fotoğraf: İHA

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