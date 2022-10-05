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Yeğeninin husumetlileri başından vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, yeğeninin husumetlileri tarafından sokakta açılan ateşte, başından vurulan amca ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus D.'nin yeğeni H.D. bir süre önce Esmer T. ile Müslüm T.'den hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., borcun bir kısmını ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı.

BAŞINA İSABET ETTİ Esmer T. ile Müslüm T., dün H.D.'nin evinin önüne gelip tabancayla ateş açtı. Bu sırada aynı yerde oturduğu amcası Şeyhmus D., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şeyhmus D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.