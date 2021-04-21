AA

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmaları 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, toplamda 23 ayrı şehirdeki 610 megavatlık kapasite için yarışma yapılacak. Bu kapsamda, 10, 15 ve 20 megavatlık güneş enerjisi kapasitelerine yönelik toplam 46 yarışma düzenlenecek.

BAKAN DÖNMEZ: GÜNEŞ ENERJİSİNDE İLK MİNİ YEKA YARIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını" konulu video konferansa katıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.