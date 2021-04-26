Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiElektrik
ABONE OL

YEKA GES-3 yarışmaları başladı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ilk gününde 3 şirkete 60 megavat kapasite tahsis edildi

YEKA GES-3 yarışmaları başladı

Bu kapsamda, 36 il için yapılacak toplam 1000 megavat kapasiteli 74 yarışmanın ilk 4'ü bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirildi.

Yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı.

Buna göre, 15 megavat kapasiteli Adıyaman-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 20,90 kuruşla en düşük teklifi Çimya Çimento İnşaat Yapı Malzemeleri Makina Enerji Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ verdi.

Aynı kapasiteye sahip Adıyaman-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 22 kuruş teklif sunan Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ, bu bölge için düzenlenen yarışmayı kazandı.

FYS Elektrik İnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ise 15'er megavat kapasiteli Ağrı-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,90 ve Ağrı-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,20 kuruş ile en düşük teklifi veren firma oldu.

Böylece yarışmaların ilk gününde 3 şirkete 60 megavat güneş enerjisi kapasite tahsis edildi.

Yarın yapılacak yarışmalarda ise şirketler, 5 bölge için toplam 70 megavat güneş enerjisi kapasitesi için yarışacak.

Bugün başlayan ve 7 Mayıs'a kadar sürecek 46 yarışma 23 ayrı şehir ve 610 megavat kapasite için düzenlenecek. Kalan 28 yarışmaya ilişkin takvim ise daha sonra duyurulacak.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.

İHALELER İLK KEZ TÜRK LİRASI CİNSİNDEN YAPILDI

İhale Başkanı ve Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu yarışmaların küçük ve orta ölçekli yatırımcıların önünü açtığını belirterek "Yatırımın tabana yayılmasını temin etmiş olacağız. Bugüne kadar hep dolar/sent üzerinden yarışmalarımızı tamamlıyorduk. Yaptığımız yasal düzenlemelerle YEKA yarışmalarında bir ilk olarak Türk lirası üzerinden ihaleleri yapar konuma geldik." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, mini YEKA'ların startını verdik. 36 şehrimizin güneşini enerjiye çevirecek 74 yarışmamızın ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. 1000 megavatlık Mini YEKA yarışmalarımız yenilenebilir enerji yatırımlarımızın tabana yayılmasında önemli bir işlev görecek." ifadelerine yer vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüzgârda maliyet yarıya düşecek
ENERJİRüzgârda maliyet yarıya düşecek
Brent petrolün varili 64,66 dolar
ENERJİBrent petrolde yüzde 1.16'lık düşüş
Avrupa'da rüzgar enerjisinde kurulu güç 318 gigavata ulaşacak
ENERJİAvrupa'da 'rüzgar' yatırımları hız kesmeyecek
EPDK'dan elektrik enerjisi ihracatı kararı
ENERJİEPDK'dan elektrik ihracatı kararı
Lisansı iptal edilen petrol piyasasında faaliyet gösteremeyecek
ENERJİLisansı iptal edilene bir daha izin yok
Güneş ve rüzgar küresel enerji talebinin 100 katını karşılayabilir
ENERJİTalebin 100 katını karşılayabilir
'En ucuz' gazın kontratı sona erdi
ENERJİ'En ucuz' gazda flaş gelişme!
EPDK: Kapasite mekanizmasında taslak düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel yansıtılması söz konusu değil
ENERJİEPDK'dan elektrikte ilave bedel açıklaması
Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi gemisi ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak
ENERJİ'Ertuğrul Gazi' Türkiye'ye ulaştı
Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı
ENERJİAzerbaycan ile enerjide iş birliğine onay