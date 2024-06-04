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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Yekta Kopan Arter Kütüphane Söyleşileri'nde

        Yekta Kopan Arter Kütüphane Söyleşileri'nde

        Arter'in, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılmak amacıyla düzenlenen Kütüphane Söyleşileri serisi 8 Haziran Cumartesi günü yazar Yekta Kopan'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 00:31 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:31
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        Yekta Kopan Kütüphane Söyleşileri'nde
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        Arter Kütüphanesi’nde gerçekleşen Kütüphane Söyleşileri başlıklı konuşma serisi edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılacak bir ortam sunmayı amaçlıyor. Her etkinlikte farklı bir yazarın davet edildiği seri, ele alınan kitapların ve eserlerin ortaya çıkış serüvenlerine ve alt metinlerine odaklanırken, çeşitli okuma biçimleri yorumlanarak tartışmaya açılıyor.

        Kütüphane Söyleşileri serisinin ikincisi kapsamında Arter, sanatın hemen bütün dallarıyla kurduğu yakın ilişkiyle bilinen yazar Yekta Kopan’ı ağırlayacak. İlk kitabı Fildişi Karası’ndan (2000) hayata çocukların dünyasından baktığı son öykü kitabı Bana Kuşlar Söyledi’ye (2021) disiplinlerarası ilişkiler kurmayı ve farklı yaşamlardan bilgiler derlemeyi yazın anlayışının merkezinde tutan Kopan, sanatın rolünü edebiyat penceresinden ele alacak. 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 17:00’de Arter Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşiye katılmak için ogrenme@arter.org.tradresine mail atabilir ya da Biletix üzerinden kayıt olabilirsiniz.

        Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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        #Kütüphane Söyleşileri
        #Yekta Kopan
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