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Yeldeğirmeni Sanat'ın Londra'dan konukları var

Yeldeğirmeni Sanat'ta düzenlen Çarşamba Klasikleri'nin bu haftaki konukları Londra'da yaşayan piyanist Pınar Çelik Warsi ve çellist Urşka Horvat olacak

Yeldeğirmeni Sanat'ın Londra'dan konukları var

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat'ın her çarşamba saat 20.00'de düzenlediği Çarşamba Klasikleri'nin 14 Aralık akşamının konukları Londra Kraliyet Akademisi Piyano Performans bölümünden mezun olan Pınar Çelik Warsi ve Trinity Müzik Okulu'ndan üstün dereceyle mezun olan çellist Urşka Horvat olacak.

İlk kez 2018'de Concordia Müzik Vakfı konserinde bir araya gelen ikili, o günden bu yana çok sayıda konser verdi. Yeldeğirmeni Sanat'ta verecekleri konser için çello ve piyano repertuarının cazip parçalarından oluşan bir program hazırladıklarını söyleyen Pınar Çelik Warsi, "Schumann, Brahms ve Debussy sonatlarının yanında değerli bestecimiz Özkan Manav'ın Opus 29, Üç Türkü eserinden İkinci Türkü'yü seslendireceğiz. Ordu yöresine ait bu türkünün adı Al Tavadan Belleri. Bu bizim için çok heyecan verici çünkü Urşka ilk kez bir Türk bestecinin eserini seslendiriyor ve ben ilk kez Slovenyalı bir bestecinin eserini seslendireceğim. Konserin gerçekleşmesi için Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat'a ve Sloven Dışişleri Bakanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Pınar Çelik Warsi müzik eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Londra Kraliyet Akademisi'nde Tatiana Sarkissov ile devam etti. Sanatçı Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Makedonya'da yarışma dereceleri elde etti. Müzik yaşamına İngiltere'de devam eden Pınar Çelik Warsi oda müziği ve orkestra eşlikli konserlerinin yanı sıra Londra'da Rus Müzik Akademisi'nde dersler veriyor.

Lubliana doğumlu Urşka Horvat, Trinity Müzik Okulu'ndan üstün dereceyle mezun oldu. Birçok uluslararası ödül sahibi olan sanatçı, hem solist olarak hem de oda müziği gruplarıyla çok sayıda festivale de katıldı. Cadogan Hall, Kings Place, St. James's Piccadilly gibi önemli salonlarda konser verdi.

Yeldeğirmeni Sanat'ın Çarşamba Klasikleri konser serisinin Aralık ayı diğer konserleri 21 Aralık'ta Quartet Lagom, Modern Renklerin Kıyısında adlı konserle kemanda Huseynali Huseynaliyev ve Aliya Okeev, viyolada Semih Tercan, viyolonselde Yaşar Köroğlu; 28 Aralık'ta ise Viva L'opera Topluluğu Yeni Yılı Karşılama Konseri ile sporano Nergis Boran ve Nazlıcan Karakaş, mezzo soprano İlayda Dülek, bas Vedat Sezer, bariton Talip Savranbaşı ve piyanoda Nurser Zorlu Ugan olacak.

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