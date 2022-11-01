Yeliz: Türkiye'nin en iyi ilk üç sesinden biriyim

Yeliz, "Türkiye'nin en iyi 5 sesinden biriyim" dedi, sonra iddiasını genişleterek, "Türkiye'nin en iyi ilk 3 sesinden biriyim" açıklamasında bulundu. Bununla da kalmayan Yeliz, kendine göre Türkiye'nin en iyi ilk 5'ini de saydı.

Yeliz

"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI"

Yeliz, "Sesten çok iyi bir yorumcuyum ben. Hiç tevazu göstermeyeceğim, Türkiye'nin 5 kişisi varsa o beşinden biri benim. Eskiden 'Estağfurullah' diyordum, hiç tevazu göstermiyorum artık ama o beş kişinin içinde olmanın hakkını vermedim! Geçmiş geçmişte kaldı. Önüme bakıyorum artık, non stop (durmaksızın) çalışıyorum! Hatta 3 sesinden biriyim. 3'e indiriyorum. Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar, Nilüfer ilk aklıma gelenler..." şeklinde konuştu.