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Yeliz: Türkiye'nin en iyi ilk üç sesinden biriyim

Yeliz, konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında samimi açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin en iyi 5 sesinden biriyim" diyen ünlü şarkıcı, daha sonra iddiasını genişleterek, "Türkiye'nin en iyi ilk 3 sesinden biriyim" ifadelerini kullandı

Yeliz: Türkiye'nin en iyi ilk üç sesinden biriyim - Magazin haberleri
"Türkiye'nin en iyi ilk üç sesinden biriyim"
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmez programı "Aslı Şafak’la İşin Aslı", haftanın ilk gününde usta yorumcu Yeliz'i ağırladı. Aslı Şafak ve Yeliz, Bloomberg HT ekranlarında çok keyifli bir programa imza attı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLK 5 SESİ" DEDİ VE AÇIKLADI

Yeliz, "Türkiye'nin en iyi 5 sesinden biriyim" dedi, sonra iddiasını genişleterek, "Türkiye'nin en iyi ilk 3 sesinden biriyim" açıklamasında bulundu. Bununla da kalmayan Yeliz, kendine göre Türkiye'nin en iyi ilk 5'ini de saydı.

Aslı Şafak
Aslı Şafak

Ünlü şarkıcı, Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar ve Nilüfer'in isimlerini verdi. Bu iddialar tartışma yaratacağa benziyor!

Yeliz
Yeliz

"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI"

Yeliz, "Sesten çok iyi bir yorumcuyum ben. Hiç tevazu göstermeyeceğim, Türkiye'nin 5 kişisi varsa o beşinden biri benim. Eskiden 'Estağfurullah' diyordum, hiç tevazu göstermiyorum artık ama o beş kişinin içinde olmanın hakkını vermedim! Geçmiş geçmişte kaldı. Önüme bakıyorum artık, non stop (durmaksızın) çalışıyorum! Hatta 3 sesinden biriyim. 3'e indiriyorum. Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar, Nilüfer ilk aklıma gelenler..." şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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