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"Serdar'ın o kadını kaybetmeyeyim diye bu kadar çabalamasının bir anlamı yok. Çok değer veriyor çok saygı gösteriyor çok şımartıyor. Bu fotoğrafta Chloe star sanki yanındaki şey gibi, neyse ağzımın ayarı yok yanlış bir şey söylemekten korkuyorum.