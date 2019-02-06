Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, dün evinin orada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Instagram hesabından belediyeye seslenerek "Sokak köpekleri için gereken yapılsın" diyen Yeşilmen'e ilk tepki eski gelin adayı Sinem Umaş'tan geldi. İkili arasında sosyal medyada tartışma çıktı.
Adana'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, şehir merkezindeki evinin orada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yeşilmen, başına gelen olaydan sonra konu hakkında Instagram hesabından video paylaşarak belediyelerin bir şey yapması gerektiğini söyledi.
"SEN İLK ÖNCE HADDİNİ BİLECEKSİN"
Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı videoya ilk tepki hayvan severliğiyle tanınan eski gelin adayı Sinem Umaş'tan geldi.
Umaş, Yeşilmen'e Instagram hesabından şu sözlerle sitem etti: "Zengin koca parası yemekten başka bir misyonu olmayan sen ilk önce haddini bileceksin Yeliz Yeşilmen, ben bu ülkenin hayvan hakları savunucusuyum! Hayvanlarla bir derdin varsa hedef göstererek değil zengin kocanı da takıp koluna belediyelere gidip ricada bulunursun ya da çok zenginsin kocam var ya bir barınak yaptırırsın hayrına. Benim cinlerimi tepeme çıkarmayın artık!
Sen artık haddini bil be yetti hayvan nefretinizden. Bir kap yemek mi veriyorsun kapındaki köpeğe de sevgi bekliyorsun. Şöyle insanlara yeter prim vermeyin be sizde ne izliyor ne takip ediyorsunuz böyle hayvan düşmanlarını.
Sonra sokak köpekleri birer birer öldürülünce ağlıyorsunuz! Ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. İşte bunun gibiler yüzünden sokak hayvanları öldürülüyor. Yeliz Yeşilmen o senin kapının önü diye bahsettiğim yer sana ait değil o köpeklerin orada kanun gereği yaşama hakkı var. Bu dünya sadece sizin değil çıldırtmayın adamı.
"SEN KİMSİN TERBİYESİZ"
Sinem Umaş'ın açıklamalarını gören Yeliz Yeşilmen, Umaş'a mesaj göndererek, "Sen kimsin terbiyesiz sana hemen dava açıyorum.
G..ünle değil gözünle gör, duy, anla. Ne demek istiyorum salak onlarca köpek besledim besliyorum. Ne biliyorsun da konuşuyorsun görürsün davayı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.