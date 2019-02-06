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Umaş, Yeşilmen'e Instagram hesabından şu sözlerle sitem etti: "Zengin koca parası yemekten başka bir misyonu olmayan sen ilk önce haddini bileceksin Yeliz Yeşilmen, ben bu ülkenin hayvan hakları savunucusuyum! Hayvanlarla bir derdin varsa hedef göstererek değil zengin kocanı da takıp koluna belediyelere gidip ricada bulunursun ya da çok zenginsin kocam var ya bir barınak yaptırırsın hayrına. Benim cinlerimi tepeme çıkarmayın artık!