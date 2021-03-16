Yelkende olimpiyat kotası alan Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan Türkiye'ye döndü

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ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını Adnan Menderes Havalimanında Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyon yetkilileri, sporcuların aileleri ve arkadaşları karşıladı.

Yarışların uzun, zorlu ancak güzel olduğunu belirten Beste Kaynakçı, "Bizi yaklaşık 1,5 sene önce bir araya getiren Federasyon Başkanımıza, federasyonun tüm çalışanlarına, kulübümüze, ailemize ve arkamızda olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Okyanus Arıkan da "Çok zorlu bir antrenman süreci geçirdik. Bunun sonucunda hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonrası için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Yarışlar güzel geçti. Daha da güzel olabilirdi ama kotayı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye'nin 470 sınıfında kadınlarda ilk kotası olduğunu ifade eden Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da bu sınıfta ilk kez yarışlara katıldıklarını söyledi.

Sporcuların küçük yaşlardan bu yana ilkeli ve disiplinli bir çalışma düzenleri olduğunu vurgulayan Akdurak, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize inandık. Hepimize gurur yaşatan bir başarı oldu. Onlar hep bana teşekkür ediyorlar. Ben de bize inanan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve onun nezdinde bütün bakanlık birimlerine teşekkür ediyorum. Bu hep birlikte yapılmış bir başarı. İnşallah daha güzel başarıları da beraber kutlayacağız. Çok kısa bir sürede alınmış bir başarı. Hepimiz için çok güzel ve tarihi bir an."