Yelkenliyle Atlas Okyanusu'nu geçen çevreci Greta Thunberg: Artık doğayla kavga etmeyi bırakmalıyız

İklim değişikliği karşıtı eylemleriyle küresel çapta gündeme gelen 16 yaşındaki İsveçli çevreci Greta Thunberg, 15 günlük yelkenli yolculuğunun sonunda Atlas Okyanusu'nu aşarak New York'a ulaştı ve "Bir araya gelip birlikte çalışmalıyız. Yoksa her şey için çok geç olacak" dedi.

New York'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesine katılmak üzere 15 gün önce İngiltere'den yola çıkan Thunberg, 4 bin 800 kilometrelik yolculuğunu sıfır karbon emisyonuyla tamamladı.

Thunberg'in Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle geçmesinin nedeni, hava taşımacılığının küresel ısınmaya katkısına dikkat çekmekti.

"İklim değişikliğine karşı mücadele eden herkese teşekkür ediyorum" diyen Thunberg, bu mücadelenin ülke sınırlarını aştığını ifade etti.

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1166779161790361600

Amazon yağmur ormanlarında devam eden yangınlar hakkında ise Thunberg, 'insan faaliyetlerinin doğayı nasıl tahrip ettiğinin açık bir göstergesi' yorumunu yaptı.

Greta Thunberg ilk olarak iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir gün okula gitmeme eylemi düzenleyerek dikkatleri üzerine çekmiş ardından bu eylem birçok ülkede binlerce öğrenci tarafından tekrarlanmıştı.

Thunberg'in New York'a daha erken ulaşması bekleniyordu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle yelkenlinin Atlas Okyanusu'ndaki seyri yavaşladı.

New York'a ulaşan Thunberg'in ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkaran Başkan Donald Trump'a da bir mesajı vardı: "Trumpa'a mesajım bilimi dinlemesi. Ama açıkça görülüyor ki bunu yapmıyor."

Thunberg 23 Eylül'de New York'ta düzenlenecek olan iklim zirvesine katılacak.