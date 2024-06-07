Yellen'den yapay zeka uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyinin (FSOC) Brookings Enstitüsü ile düzenlediği Yapay Zeka ve Finansal İstikrar Konferansı'nda konuştu.

Yapay zekanın, Bakanlık ve FSOC üye kuruluşlarının çok ciddiye aldığı bir konu olduğuna dikkati çeken Yellen, gelecek yıllarda daha da önemli hale geleceğini vurguladı.

Yellen, yapay zekanın finansal sistem için muazzam fırsatlar sunduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Finansal hizmetler sektörü bu fırsatlardan çoktandır yararlanıyor. Uzun yıllardır, yapay zekanın öngörü yetenekleri tahmin ve portföy yönetimini destekledi. Yapay zekanın anormallikleri tespit etme yeteneği, dolandırıcılık ve yasa dışı finansmanla mücadele çabalarına katkıda bulundu. Birçok müşteri destek hizmeti otomatikleştirildi. Bu ve diğer birçok kullanım durumunda, uygun şekilde kullanıldığında yapay zekanın verimliliği, doğruluğu ve finansal ürünlere erişimi iyileştirebileceğini gördük."

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Yapay zekadaki gelişmelerin de finansal hizmetleri daha az maliyetli ve erişimi daha kolay hale getirmek için yeni fırsatlar yarattığını vurgulayan Yellen, ancak finansal kuruluşlar tarafından yapay zeka kullanımının, bu fırsatların yanı sıra riskler de getirdiğini söyledi.

Yellen, "Yapay zeka modellerinin karmaşıklığı ve şeffaf olmaması, yapay zeka risklerini hesaba katan risk yönetimi çerçevelerinin yetersizliği ve birçok piyasa katılımcısının aynı verilere ve modellere güvenmesinden kaynaklanan bağlantılar nedeniyle belirli güvenlik açıkları ortaya çıkabilir." diye konuştu.