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        Haberler Gündem Kastamonu'da Afgan uyruklu bir çoban yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti

        Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti!

        Kastamonu'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte bir çoban yem karma makinesine düştü. Afganistan uyruklu çoban kazada feci şekilde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:28
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        Yem karma makinesinde feci ölüm!
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        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu çoban, feci şekilde hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, çalıştığı tesiste yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayması sonucu yem karma makinesine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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