İşte yeme bozukluğu olup iyileşen ve ilham olan o kişiler

Anoreksiya, bazı durumlarda hayatı tehdit eden psikolojik yeme bozukluğudur. Anoreksiya nedeniyle açlıktan ölen insanlar dahi var. Çünkü tedavi altına alınmayan hastalık, kişiyi ele geçiriyor. Anoreksiyanız varsa veya yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız, yalnız olmadığınızı unutmayın. Bu nedenle ihtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin. İşte yeme bozukluğu olan kişilere ilham olacak o kişiler...