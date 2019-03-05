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İşte yeme bozukluğu olup iyileşen ve ilham olan o kişiler

Giriş: 05.03.2019 - 14:10 | Güncelleme:  

Anoreksiya, bazı durumlarda hayatı tehdit eden psikolojik yeme bozukluğudur. Anoreksiya nedeniyle açlıktan ölen insanlar dahi var. Çünkü tedavi altına alınmayan hastalık, kişiyi ele geçiriyor. Anoreksiyanız varsa veya yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız, yalnız olmadığınızı unutmayın. Bu nedenle ihtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin. İşte yeme bozukluğu olan kişilere ilham olacak o kişiler...

  • 1Yeme bozukluğu olup iyileşen ve ilham olan o kişiler
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    Anoreksiya, bazı durumlarda hayatı tehdit eden psikolojik yeme bozukluğudur. Anoreksiya nedeniyle açlıktan ölen insanlar dahi var. Çünkü tedavi altına alınmayan hastalık, kişiyi ele geçiriyor.

     

  • 2Yeme bozukluğu olup iyileşen ve ilham olan o kişiler
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    Ancak bu listede yer alan insanlar, hastalığı yenmeyi ve kilosunu normale çevirmeyi başardılar. 

     

  • 3Yeme bozukluğu olup iyileşen ve ilham olan o kişiler
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    Anoreksiyanız varsa veya yeme bozukluğu olan birini tanıyorsanız, yalnız olmadığınızı unutmayın. Bu nedenle ihtiyacınız olan yardımı istemekten çekinmeyin.

     

  • 4Yeme bozukluğu olup iyileşen ve ilham olan o kişiler
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    İşte yeme bozukluğu olan kişilere ilham olacak o kişiler...

  • 5Yeme bozukluğu olup iyileşen ve ilham olan o kişiler
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