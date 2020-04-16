Yemek artıkları sokak hayvanlarına

AA

Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek proje gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Konya'da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleri ile hayvan mamasına dönüştürülmesini sağlamak için çalıştıklarını anlatan Altay, sokak hayvanları için yiyecek sağlanırken yemek artıklarının da yeniden ekonomiye kazandırılacağını aktardı.

- "Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz"

Altay, proses çalışması süren projenin dünyaya örnek olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yemek artıkları, hayvanlar için besleyici değeri çok yüksek. Atık ve artıkların tekniğine uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımı sağlanacak. Bu suretle sahipsiz hayvanlara çok ucuz ve kaliteli mamalar temin edilecek. Proje kapsamında laboratuvar analizleri, saha ve yedirme denemeleri devam ediyor. Kuracağımız tesisin günlük 10 ton yemek artığı işleme kapasitesi olacak. Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz. Tesiste üretilecek yemler başta belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesi olmak üzere 31 ilçe belediyemiz, sivil toplum kurulularımız, üniversitelerimizin hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllü olarak sokak hayvanı beslemesi yapan hemşehrilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte sokak hayvanlarımız için kullanılacak."

- Hayvanlar yerli mama ile beslenecek

Proje ile çoğu ithal olan mamalar yerine yerli mama üretimi yapılarak ekonomiye de kazanç sağlanacağını anlatan Altay, "Sadece belediyemiz barınağındaki sokak hayvanları için yıllık 400 ton mama tüketimi yapılıyor. Ülkemizde kedi-köpek mamaları büyük oranda ithal. Projemiz hayata geçince bu konuda dışa bağımlılığımız ve maliyetimiz çok azalmış olacak. Projeyle hem gıda artıkları değerlendirilerek ve çevre kirliliği önlenecek hem de sokak hayvanları için kaliteli mama elde edilecek." diye konuştu.