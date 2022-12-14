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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartı uygulamasında son durum

Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber yemek kartı uygulamasında yeni düzenlemeye giriliyor. Çalışanların hesabına nakdi olarak ödeme yapan işverenler için yemek kartı zorunluluğu yeni düzenleme ile ortadan kalkmış olacak. İşte yemek kartı uygulamasında son durum...

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  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartı uygulamasında son durum ne? Yemek kartı alışveriş ve marketlerde kullanılmayacak mı?

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından nakit ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağı ifadeleri kullanılmıştı. Açıklamanın ardından yemek kartı ile ilgili yeni düzenlemenin detayları araştırılıyor. İşte 1 Ocak 2023'te zorunluluk olmaktan çıkacak yemek kartı uygulaması ile ilgili merak edilenler...
  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartı uygulamasında son durum ne? Yemek kartı alışveriş ve marketlerde kullanılmayacak mı?

    YEMEK KARTI İLE MARKETTEN ALIŞVERİŞ DÖNEMİ SONA ERDİ

    Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konu ise yemek kartlarının marketlerde kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerekiyor. 
  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartı uygulamasında son durum ne? Yemek kartı alışveriş ve marketlerde kullanılmayacak mı?

    1 Aralık tarihinden itibaren çalışan kartlardaki bu parayı sadece yemek için kullanacak, market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek.
  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartı uygulamasında son durum ne? Yemek kartı alışveriş ve marketlerde kullanılmayacak mı?

    51 TL'NİN ÜZERİNDEKİ AŞAN TUTAR VERGİLENDİRİLECEK

    Ancak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakit ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağını açıklamıştı. Düzenlemenin ayrıntıları merak edilirken yeni uygulamanın detayları da netleşti. 
  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartı uygulamasında son durum ne? Yemek kartı alışveriş ve marketlerde kullanılmayacak mı?

    Buna göre yemek bedelinin en az asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekirken, işveren 51 liranın üzerindeki yemek bedeli için aşan tutar kadar vergi ödeyecek. İş yerinde yemek vermek istiyor ise yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri devreye girecek.

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