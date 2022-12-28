YENİ YILDA YEMEK KARTLARI MARKETLERDE GEÇECEK Mİ?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarında değişen bir durumun olmadığını dile getirdi. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnası olmaması hususunun, 2008 yılında yayınlanan ve yürürlükle olan kanunda değişmediğini ifade eden Öner Piyade 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuatın, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmediğine dikkat çekti.