Görüntü olarak maydonozu andıran kişniş otu, yemeklerde ve soslarda kullanıldığı gibi şifasından dolayı da sıklıkla tercih edilmektedir. Kizni diye de bilinen kişniş, bilimsel adıyla Coriandrum sativum L’dir. Aynı zamanda Çin maydanozu olarak da bilinir.