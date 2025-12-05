Yemeksepeti uygulamasının çöküp çökmediği araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformlarında yaşanan sıkıntı tekrarlanıyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye'deki haber sitelerini de saatlerce erişime kapatan Cloudflare, bir kez daha çöktü. Peki Yemeksepeti çöktü mü, ne zaman düzelir? 5 Aralık Yemeksepeti neden açılmıyor?

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemek siparişinin verildiği Yemeksepetine giriş yapılamıyor.

Cloudflare'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Cloudflare bazı uygulamalara erişilemediği haberini aldı ve durumu soruşturuyor" denildi ve "Cloudflare kullanan uygulamalar etkilenebilir" denildi. Cloudflare sisteminin bozulması, binlerce sitenin aynı anda ulaşılamaz hale gelmesi anlamına gelebiliyor.

YEMEKSEPETİ SORUNU ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Yemeksepeti uygulamasının hatasıyla ilgili olarak kullanıcılar ağ bağlantılarını kontrol edebilir. Yemeksepetine giriş yapamayanlar mobil market üzerinden uygulamanın güncel halini telefonlarına kurabilirler.