        Haberler Bilgi Yaşam Yemeksepeti çöktü mü, ne zaman düzelir? 5 Aralık Yemeksepeti neden açılmıyor?

        Yemeksepeti çöktü mü, ne zaman düzelir? 5 Aralık Yemeksepeti neden açılmıyor?

        Yemeksepeti uygulamasına girmeye çalışanlar sorunla karşılaşıyor. Dünyanın en büyük site sağlayıcılarından biri olan Cloudflare çökünce pek çok platforma girişte sıkıntı yaşanıyor. Online paket servis sisteminin uygulandığı Yemeksepeti'yle işyerlerine veya evlere yemek teslimatı gerçekleştiriliyor. Peki Yemeksepeti çöktü mü, ne zaman düzelir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 12:26 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:26
        Yemeksepeti çöktü mü?
        Yemeksepeti uygulamasının çöküp çökmediği araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformlarında yaşanan sıkıntı tekrarlanıyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye'deki haber sitelerini de saatlerce erişime kapatan Cloudflare, bir kez daha çöktü. Peki Yemeksepeti çöktü mü, ne zaman düzelir? 5 Aralık Yemeksepeti neden açılmıyor?

        YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

        Yemek siparişinin verildiği Yemeksepetine giriş yapılamıyor.

        Cloudflare'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Cloudflare bazı uygulamalara erişilemediği haberini aldı ve durumu soruşturuyor" denildi ve "Cloudflare kullanan uygulamalar etkilenebilir" denildi. Cloudflare sisteminin bozulması, binlerce sitenin aynı anda ulaşılamaz hale gelmesi anlamına gelebiliyor.

        YEMEKSEPETİ SORUNU ÇÖZÜMÜ NEDİR?

        Yemeksepeti uygulamasının hatasıyla ilgili olarak kullanıcılar ağ bağlantılarını kontrol edebilir. Yemeksepetine giriş yapamayanlar mobil market üzerinden uygulamanın güncel halini telefonlarına kurabilirler.

