Yemekten sonra içilen kahve cildi yaşlandırıyor

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KAHVENİN YİYECEKLE TÜKETİLMESİ DEMİR EMİLİMİNİ AZALTIYOR Kahve ve diğer kafeinli içeceklerin yemekle birlikte tüketilmesinin demir emiliminde yüzde 39 ila 90 oranında azalmayla neden olabileceğini de belirten Prof. Dr. Göral, kahve ile tüketilen yemeklerin demir emilimi üzerindeki etkilerini yapılan bazı araştırmaları şöyle sıraladı:

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"Bir çalışmada, hamburger ile birlikte bir fincan kahve içmenin yüzde 39 oranında demir emilimini azalttığını buldu. Demir emiliminin bilinen bir inhibitörü olan çayın aynı öğünle birlikte içilmesi ise yüzde 64 oranında azaltıyor. Başka bir çalışma da ise ekmekle birlikte bir fincan hazır kahve tüketimi, demir emilimini yüzde 60 ila 90 oranında azaltıyor.

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Dahası, kahve veya çay ne kadar güçlüyse demir o kadar bağırsaklardan az emiliyor. Ancak, kafein tek başına demir emilimini engelleyen ana madde gibi görünmüyor. Kahvenin yemekle beraber içilmesi kalsiyumun dahil olmak üzere temel minerallerin emilmesinin azalmasına neden oluyor."

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