Yemekteyiz'de 10 Ocak Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 10 Ocak Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ BİRİNCİ KİM OLACAK? 10 OCAK

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Ayşe Hanım'ın evinde yapılıyor. Zuhal Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak.

HAFTANIN YARIŞMACILARI

Tuğba Hanım:

Rabia Zeynep Hanım:

Turgut Bey:

Polina Hanım:

Ayşe Hanım: