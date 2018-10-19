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Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Yemekteyiz 242. bölüm fragmanı

Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün belli olacak. Bu hafta da birbirinden zorlu mücadeleye sahne olan Yemekteyiz programında haftanın ödülü olan 10 bin liralık ödülün sahibi hangi yarışmacı olacak? İşte programa dair detaylar...

19.10.2018 - 10:57 | Güncelleme:

Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. İşte 19 Ekim Yemekteyiz haftanın finali bölümüne dair detaylar...

YEMEKTEYİZ 19 EKİM HAFTANIN YARIŞMACILARI

Yemekteyiz programı bu hafta da zorlu birbirinden zorlu rakiplerin mücadelesine sahne oldu. Yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet içinde oldular. Bu haftanın yarışmacıları ise; Arda, Ozan, Derya, Kıymet, Zehra idi. Elenen isim bugün belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA (12 EKİM) HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacıların verdiği puanlar:

Uğur Hanım: 13 - 19

Melek Hanım: 12 - 20 

Yavuz Bey: 12 - 19

Bilal Bey: 11 - 19

Sevda Hanım: 11 - 16 

Yarışmanın birincisi ise Onur Büyüktopçu'nun puanları sonucu belli oldu.

İşte Onur Büyüktopçu'nun puanları:

Uğur Hanım: 6

Melek Hanım: 8

Yavuz Bey: 7

Bilal Bey: 8

Sevda Hanım: 5

HAFTANIN BİRİNCİSİ 20 PUANLA MELEK HANIM OLDU

YEMEKTEYİZ SUNCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

 

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