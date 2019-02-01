Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oldu. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 1 ŞUBAT

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Seren Hnaım'ın evinde yapılıyor. Seren Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve en son olarak haftanın puanları verilecek. Yapılacak puanlamanın ardından haftanın kazananı belli olacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Başak Tosun

Fikret Şahin

Elif Çoban

Hamit Tunç

Seren Öztürk