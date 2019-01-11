Yemekteyiz'de bu hafta herzamankinden farklı bir durum var. Normalde Pazartesi günü başlayan program her gün bir yarışmacının evinde yenilen yemeklerin ardından Cuma günü haftanın finlini yapıyordu. Ancak bu hafta Yemekteyiz yeni bölümü Çarşamba günü başladı. Peki birincinin 10 bin lira ödül kazandığı Yemekteyiz haftanın finali ne zaman yapılacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ NE ZAMAN?

Yemekteyiz'in yeni bölümleri bu hafta çarşamba günü başladı. Yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, bu haftaya özel olarak çarşamba günü başlayan Yemekteyiz'in hafta sonu da yeni bölümlerinin yayınlanacağı ve Pazar günü saat 15.15'te başlayan programda haftanın finalinin yapılacağını belirtti.

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