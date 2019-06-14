Yemekteyiz'de 14 Haziran Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 14 Haziran Yemekteyiz haftanın birincisi kim belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 14 HAZİRAN

Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Serpil Hanım'ın evinde yapılacak. Serpil Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 14 Haziran Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. Gün yarışmacısı Burak Bey:

2. Gün yarışmacısı Sibel Hanım

3. Gün yarışmacısı Emine Hanım

4. Gün yarışmacısı Barış Bey

5. Gün yarışmacısı Serpil Hanım