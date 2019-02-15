Yemekteyiz'de 15 Şubat Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olundu. Onlar yemek yaparken sunucu Onur Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu. İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 15 ŞUBAT

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Su Kıymet Hanım'ın evinde yapıldı. Su Kıymet Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve puanlamanın ardından haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu. Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu



YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

İMAN DUMRUL

BİLAL TÜREN

DİLEK BİNGÖL

SEVİM KENDİGELEN

SU KIYMET YALMAN