Yemekteyiz'de 22 Mart Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 22 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 22 MART

Bu haftaki Yemekteyiz best of haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Gülören hanım'ın evinde yapılacak. Gülören Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 22 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. GÜN - Müslüm Can Bey:

2. GÜN - Gökhan Bey:

3. GÜN - Tuğba Hanım:

4. GÜN - Tanju Bey:

5. GÜN - Gülören Hanım: