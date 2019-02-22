Yemekteyiz'de 22 Şubat yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 22 ŞUBAT

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Mehtap Hanım'ın evinde yapılıyor. Mehtap Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve puanlamanın ardından haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Hakan Kaya: ?

Gülüzar Ayan: ?

Recep Uçar: ?

Ayten Uludağ: ?

Mehtap Koca: ?