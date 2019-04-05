Yemekteyiz'de 5 Nisan Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 5 Nisan Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 5 NİSAN

Bu haftaki Yemekteyiz best of haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Müge hanım'ın evinde yapılacak. Müge Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 5 Nisan Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. Gün - Nalan Toprak:

2. Gün - Gülten Demir:

3. Gün - Emel Tulsar:

4. Gün - Nazmiyi Akkömür:

5. Gün - Müge Yaşarlar: