"Ondan çok şey öğrendim"

Yemekteyiz'de 7 Haziran Cuma yani dün akşam final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 7 Haziran Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? İşte Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 7 HAZİRAN 2019

Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 32 puanla Ahmet Çekirdekçi oldu. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN KAZANAN YEMEK MENÜSÜ

– Domates çorbası

-Çiğ köfte

-Kaşık Salata

-Patlıcan Yatağında Kuzu İncik

-Gamitür

-Fıstıklı Tel Kadayıf