Yemekteyiz'de 8 Şubat Cuma günü (bugün) final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olundu. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 8 ŞUBAT

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Ayla Hanım'ın evinde yapılıyor. Ayla Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve puanlamanın ardından haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. Yemekteyi'de haftanın birincisi henüz belli olmadı.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Mehtap Karaördek

Alev Güler

İsmail Altay

Yasin Obuz

Ayla Duymaç