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Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? 31 Mayıs Cuma Yemekteyiz haftanın finali

Yemekteyiz haftanın finalinde, haftanın birincisi 31 Mayıs Cuma günü yani bu akşam verilecek puanların ardından belli olacak. Rekabetin üst seviyelere çıktığı yarışma programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. İşte, 31 Mayıs Yemekteyiz haftanın finali...

Yemekteyiz

Yemekteyiz'de 31 Mayıs Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 31 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi kim belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 31 MAYIS

Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Melek Hanım'ın evinde yapılacak. Melek Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 31 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. Gün: Elif Çakı

2. Gün: Levent Canses

3. Gün: Esra Ülker

4. Gün: Semih Oruç

5. Gün: Melek Engin

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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