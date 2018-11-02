Yemekteyiz'de haftanın son yemeği bu akşam yeniliyor. Hafta boyu yemekler yenildi yarışmacılar puanlarını verecek. Haftanın birincisi bu akşam son oyların verilmesinin ardından belli olacak. 5 yarışmacıdan en çok puanı alan yarışmacı haftanın birincisi oluyor ve 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Final programı ise Gülsün Hanım'ın evinde yapılıyor. Peki; Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? Oylama sonrası Yemekteyiz haftanın birincisi belli olacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Yemekteyiz haftanın birincisi yarışmacıların rakiplerine verdikleri puanlar ve yarışmanın moderatörü Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanların toplamıyla belli olacak. Bu haftanın puan durumu ve birincisi ise birazdan belli olacak.

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