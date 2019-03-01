Yemekteyiz'de 1 Mart Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 1 MART

Bu haftaki Yemekteyiz best of haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Şaziye Hanım'ın evinde yapılacak. Şaziye Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 1 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

UĞUR BEY: ?

GÖKÇE HANIM: ?

ESMA HANIM: ?

HÜSEYİN BEY: ?

ŞAZİYE HANIM: ?