Yemekteyiz'de 10 Mayıs Cuma yani bu akşam final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 10 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? İşte Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 10 MAYIS

Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Hakan Bey'in evinde yapılacak. Hakan Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 10 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. gün: Selma Yüzeil

2. gün: Seda Çalışır

3. gün: Büşra Malta

4. gün: Nejdet Yıldırım

5. gün: Hakan Yayık