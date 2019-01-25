Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olduç Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan verecek. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10. 000 TL değerindeki para ödülünün kazanınanı olacak. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 25 OCAK

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Mert Bey'in evinde yapılacak. Mert Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve en son olarak haftanın puanları verilecek. Yapılan puanlamanın ardından haftanın kazananı belli olacak.

MURAT BAYRAM

ESRA SAKIZCI

ŞEVİN YILMAZ

GÜLTEN DEMİR

MERT GÖRCÜK

Yemekteyiz yarışmacılarının puanları final saatinde aynı anda haber sitemizde olacak.