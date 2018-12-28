"Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?" sorusunun cevabı, hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hafta başından beri yemekler yendi, puanlar verildi. Son akşam yemeği bu akşam ekrana gelecek olan haftanın finalinde yenecek. Yarışmacıların birbirlerine verdikleri paunlar ve son olarak da yarışmayı koordine eden Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanların toplamı birinciyi belirleyecek.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

1. gün Merve Hanım

2. gün Gülizar Hanım

3. gün Abdülkadir Bey

4. gün Fatma Hanım

5. gün Hatice Hanım

Beş yarışmacının aldığı puanlar bu akşam belli olacak. Puanların öğrenilmesiyle birlikte birinci olan yarışmacı 10 bin TL'lik ödülün de sahibi olmuş olacak.

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