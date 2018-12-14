Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. İşte 14 Aralık Yemekteyiz haftanın finali bölümüne dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK? 14 ARALIK

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Figen Hanım'ın evinde yapılıyor. Figen Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve Onur Büyüktopçu haftanın birincisini açıklayacak. 14 Aralık Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde. olacak.

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