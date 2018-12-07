Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. Peki Yemekteyiz hafatnın birincisi kim olacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK? 7 ARALIK

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Necmettin Bey'in evinde yapılıyor. Necmettin Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve son olarak haftanın puanları verilecek. Yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

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