Yemekteyiz'de heyecan ve rakbet dolu bir hafta daha geride kaldı. Son kez bu akşam yenecek yeölerin ardından verilecek puanlarla birlikte Yemekteyiz haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz haftanın birincisi aynı zamanda 10 TL'lik ödülünde sahibi olacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yemekteyiz haftanın birincisi saat 18.30 - 19.30 arasında 5. bgün yarışmacısı Mehtap Hanım'a verilecek puanların ardından belli olacak.

İşte, Yemekteyiz yarışmacıları ve haftanın verilen puanları:

Pazartesi: Esra Hanım

Salı: Ümran Bey

Çarşamba: Bora Bey

Perşembe: Azize Hanım

Cuma: Mehtap

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