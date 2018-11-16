"Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?" sorusu, haftanın final gününde Yemekteyiz izleyicileri tarafından araştırılıyor. 4 gün boyunca yemekler yenildi puanlar verildi. Son yemek bu akşam Menekşe Hanım'ın evinde yenecek son puanlar bu akşam verilecek.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
İşte ilk 4 günde yarışmacıların diğer arkadaşlarına verdikleri puanların toplanlar:
Birinci gün: Arzu Öztürk - 15 Puan
İkinci gün: Cüneyt Atmaca - 12 Puan
Üçüncü gün: Kübra Çilkar - 21 Puan
Dördüncü gün: Namık Sezer - 14 Puan
Beşinci gün : Menekşe Uysal
Haftanın birincisi yarışmanın koordinatörü Onur Büyüktopçu'nun verdiği oyların ve 5. gün yarışmacısı Mekşe Hanım'a verilecek oyların ardından belli olacak. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ