Yemekteyiz'de haftanın son yemeği bu akşam yeniliyor. Hafta boyu yemekler yenildi yarışmacılar puanlarını verdi. Haftanın birincisi bu akşam son oyların verilmesinin ardından belli oldu. Final programı ise Nadire Hanım'ın evinde yapıldı. Peki; Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Oylama sonrası Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu. İşte haftanın birincisi...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ

Yemekteyiz haftanın birincisi yarışmacıların rakiplerine verdikleri puanlar ve yarışmanın moderatörü Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanların toplamıyla belli oluyor. 5 yarışmacıdan en çok puanı alan yarışmacı haftanın birincisi oluyor ve 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Bu haftanın puan durumu ve birincisi ise birazdan belli oldu.

Yemketyiz'de bu haftanın yarışmacıları:

Birinci Gün: Leyla Akpınar

İkinci Gün: Selda Kara

Üçüncü Gün: Ünsal Yörür

Dördüncü Gün: Can Ekelik

Beşinci Gün: Nadire Arslan

Yemekteyiz haftanın birincisi CAN BEY oldu

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