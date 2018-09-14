Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Ebru Hanım'ın evinde yapılacak. Ebru Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve son olarak haftanın birincisi belirlenecek. Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ