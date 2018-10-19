Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. İşte 19 Ekim Yemekteyiz haftanın finali bölümüne dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ - HAFTANIN BİRİNCİSİ 19 EKİM

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendi. Yenilen son yemeklerin ardından son kez puanlar verildi. Onur Büyüktopçu puanları açıklarken verilen puanlar çok tartışıldı. Ancak Kıymet Hanım'ın Arda Bey'e verdiği puan herkesi şaşırttı ve haftanın birincisini de belirledi. İşte 19 Ekim Yemekteyiz puan tablosu ve haftanın birincisi:

Kıymet Hanım 17 puanla haftanın 5. oldu.

Derya Hanım 22 puanla haftanın 4. oldu.

Zehra Hanım 23 puanla haftanın 3. oldu.

Ozan Bey 24 puanla haftanın 2. oldu.

Haftanın birincisi 32 puanla Arda Bey oldu.

Kıymet Hanım'ın Arda Bey'e verdiği yüksek puan, haftanın finalinde büyük tartışma yarattı. Arda Bey 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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