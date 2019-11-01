Yemekteyiz'de 1 Kasım Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 1 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 1 KASIM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Sema Demirdaş'nın evinde yapılacak. Sema Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 1 Kasım Yemekteyiz haftanın finali ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU

Caner Göktaş

Kadriye Elmas

Sevda İlkin

Esra Şeker

Sema Demirdaş