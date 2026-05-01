TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın final heyecanı yaşanıyor. Beş gün boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen yarışmacılar, hem rakiplerinden hem de Zuhal Topal’dan aldıkları puanlarla haftanın birincisi olmak için mücadele ediyor. Haftanın sonunda en yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu hafta zirveye çıkan isim kim oldu? İşte haftanın birincisi

1 MAYIS 2026 YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi İbrahim Kar, 200 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

1 MAYIS CUMA YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU

İbrahim Kar - 34

Şükran Demirtaş - 30

Yaprak Yıldırım - 28

Asena Erdinç - 28

Emin Çakıroğlu - 22