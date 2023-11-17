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        Haberler Televizyon Yemekteyiz kim kazandı? 17 Kasım 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 17 Kasım 2023 bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali ile ekranlara geliyor. Tüm hafta boyunca mutfakta en iyi yemekleri yapmaya çalışan beş yarışmacıdan biri bugün 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmanın izleyicilerinin gözleri şimdiden "Yemekteyiz'de kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 17 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:37
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın 75 bin TL değerindeki büyük ödülünü kazanan ismi öğrenmek için geri sayım devam ediyor. Bugün haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 17 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Yarışmanın bu haftaki kazananı belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Canan Hanım

        Kerim Bey

        Fatma Hanım

        Ali Can Bey

        Özgem Hanım

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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