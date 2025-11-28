Habertürk
Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 28 Kasım 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz para ödülünü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 28 Kasım 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz para ödülünü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Beş farklı yarışmacı kendi günlerinde en lezzetli yemekleri yaparak yüksek puan almaya çalışıyor. Bu haftaki yarışmacılardan Semra, Gökçen, Necati, Neslihan, Arda arasından sadece biri birinci olacak. Peki, 28 Kasım 2025 Yemekteyiz kim kazandı, para ödülünü kim aldı?

        Giriş: 28.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:52
        1

        Yemekteyiz haftanın finali bugün ekrana geliyor. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının mutfakta ter döktüğü Yemekteyiz’de gözler haftanın kazanan ve ödülünü alan isme çevrildi. İşte, 28 Kasım 2025 Cuma Yemekteyiz birincisi

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz birincisi program bitimine doğru puan durumuna göre belli olacak.

        3

        BU HAFTAKİ YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

        Semra Aktaş

        Gökçen Akıllı

        Necati Aksoy

        Neslihan Yılan

        Arda Avcı

